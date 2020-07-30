2020-07-30T09:58:05+03:00
Общество

Родные сибиряка, пропавшего в лесу месяц назад, отблагодарили поисковиков подарком

Они вручили поисковикам инверторный генератор, который обеспечивает работу штаба в лесу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Поисковикам подарили оборудование, которое поддерживает работу штаба в лесу. Фото: «Лиза Алерт»Поисковикам подарили оборудование, которое поддерживает работу штаба в лесу. Фото: «Лиза Алерт»
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Родные Александра Позябкина, пропавшего 24 июня в Маслянинском районе, подарили поисковикам «Лиза Алерт» инверторный генератор. По словам волонтеров, это незаменимая вещь при выездах в лес, где нет электричества.

— Впервые столкнувшись с работой отряда, родные приняли решение нам помочь. Генератор — вещь очень нужная. Он необходим для работы штаба, чтобы заряжать рации и ноутбуки. Обычный генератор достаточно громоздкий, весит до 70 килограммов, его переносят двое взрослых мужчин, он потребляет много бензина, занимает очень много места в багажнике машины. Инверторный же генератор, который нам подарили, компактный и легкий, при этом он потребляет мало бензина, но выдает напряжения, чтобы обеспечить работу штаба. Но он раза в 4 дороже обычного генератора, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

По словам поисковиков, родных пропавшего мужчины поразило, что столько чужих людей могут искать человека, попавшего в беду, поэтому они решили отблагодарить волонтеров.

К сожалению, пока Александра Позябкина найти не удалось.

Пропавшему Александру Позябкину 61 год, в день исчезновения он был одет в синюю джинсовку, зеленые брюки и футболку, черные резиновые сапоги и светлую кепку.

Мужчина 24 июня ушел в лес и не вернулся. Фото: «Лиза Алерт»

Мужчина 24 июня ушел в лес и не вернулся. Фото: «Лиза Алерт»

Позябкин ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы черные с сединой, залысины на висках.

Особые приметы: на черепе видны следы деформации, пропавший носит черные очки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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