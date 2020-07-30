2020-07-30T09:06:33+03:00
Происшествия

У новосибирца изъяли коллекцию редких орденов и медалей: он собирал ее год

Мужчина незаконно купил награды в интернет-магазине
Ульяна ДЖАНКОВА
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У новосибирца забрали награды, которые он купил в интернет-магазине. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиУ новосибирца забрали награды, которые он купил в интернет-магазине. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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Новосибирцу грозит реальный срок в тюрьме за покупку редких орденов и медалей. Награды он приобрел в интернет-магазине. Его поймали с поличным, когда сибиряк получал на почте очередную посылку.

Коллекцию новосибирец собирал год: с декабря 2019 года по февраль 2022 года.

Всего в коллекции мужчины оказалось 14 наград: За боевые заслуги», «За отвагу», Орден «Красной звезды», Орден Славы III степени, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», Орден Трудовой Славы III степени, Орден Материнской Славы всех степеней, две медали «Материнства I и II степени», Орден Трудового Красного Знамени и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Экспертиза показала, что все награды подлинные.

На «коллекционера» завели уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Максимальное наказание по ней — штраф, исправительные работы или арест до трех месяцев.

Сейчас полицейские ищут тех, кто продал новосибирцу редкие награды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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