Новосибирцы активно оформляют подписку на периодику через интернет

30 Июль 2020 2020-07-30T08:41:41+03:00

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Жители Новосибирска и области на второе полугодие выписали себе более 120 тысяч экземпляров журналов и газет. Получать периодику в почтовый ящик больше всего любят жители Чулымского района. Там подписку оформили 216 человек из каждой тысячи жителей. Чуть меньше – 199 человек из тысячи планируют регулярно читать газеты и журналы в Ордынском районе. А замыкает тройку лидеров по подписке Купинский район. Здесь интерес к чтению периодических печатных изданий проявили 156 человек на каждую тысячу купинцев.

- Стоит отметить, что более 3 500 комплектов новосибирцы выписали, не выходя из дома – через сайт Почты России или мобильное приложение. Уже стартовала досрочная подписка на первое полугодие 2021 года. Оформить заявку на регулярную доставку газет и журналов можно несколькими способами. Онлайн на сайте Почты России, через мобильное приложение в телефоне, дома или в офисе через почтальона и в любом почтовом отделении области, - рассказала заместитель директора макрорегиона Сибирь АО «Почта России» по почтовому бизнесу Александра Небелюк.

В электронном каталоге Почты России 5 000 изданий. Это федеральные и местные газеты, глянцевые журналы, периодика для детей, развлекательные, профессиональные и отраслевые издания. В разделе «Пресса Новосибирской области» представлено около 30 наименований городских и районных газет.