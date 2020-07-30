2020-07-30T08:09:27+03:00
Общество

«Они написали свои ники»: под Новосибирском граффитисты разрисовали электричку

Их поймали полицейские, теперь молодым людям грозит суровое наказание
Александра Сударь
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Двое парней из Омска разукрасили электричку. Фото: стоп-кадрДвое парней из Омска разукрасили электричку. Фото: стоп-кадр
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В Барабинске транспортные полицейские задержали двоих граффитистов из Омска. Они разрисовали электричку, хотя их об этом никто не просил. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

— Полицейские задержали двух парней: одному — 20 лет, второму — 22 года. Граффитисты рассчитывали похвастать результатами своей деятельности и ожидали, что утром поезд отправится в Омск. Однако состав поехал по маршруту в Барабинск. Транспортные полицейские обнаружили правонарушителей на одной из посадочных платформ спящими после бессонной ночи, — сообщили в ведомстве.

Теперь художникам грозит суровое наказание. Пока работники железной дороги подсчитывают ущерб, которые нанесли парни своими рисунками. Граффисты могут понести уголовную ответственность.

Под Новосибирском граффитисты разукрасили электричку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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