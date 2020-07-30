В Новосибирске с 1 августа 2020 года начнутся соревнования: рассказываем, какие именно

30 Июль 2020 2020-07-30T07:26:23+03:00

Стало известно, что в Новосибирске с 1 августа 2020 начнутся соревнования

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В четверг, 31 июля, стало известно, что в Новосибирске с 1 августа 2020 начнутся соревнования. Об этом рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорт.

— С 1 августа 2020 года на территории Новосибирской области начнут проводить официальные спортивные соревнования, но без участия зрителей, — сообщили в пресс-службе министерства. — Это соревнования, которые включены Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, а также календарный план соревнований Новосибирской области и муниципальных образований региона.

КП-Новосибирск в министерстве спорта рассказали, что в начале августа в регионе будет проведен Чемпионат России по планерному спорту и областное первенство по рыболовному спорту.

Напомним, в марте этого года были введены ограничения на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU