2020-07-30T08:30:20+03:00
Экономика

Повышенный кэшбэк в Банке Акцепт!

Только до 30.09.2020 г. повышенный кэшбэк на актуальные категории покупок!
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Фото: Designed by Senivpetro / FreepikФото: Designed by Senivpetro / Freepik
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Впереди осень – начало учебного года, пора задуматься о покупке школьной формы и новых образовательных курсов. С кэшбэком от Банка Акцепт решать эти вопросы станет приятнее и выгоднее!

Расплачивайтесь любой картой банка до 30.09.2020 г. и возвращайте 3% от покупок в категориях:

• образование

• детская одежда в специализированных магазинах

• аптеки

• медицина

Для подключения кэшбэка достаточно звонка в контакт-центр: 8-800-100-27 37

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

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тел. 8-800-100-27-37

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