2020-07-30T04:35:42+03:00
Общество

«Кровь из головы сочилась струйкой»: под Новосибирском 6-летний мальчик пострадал во время игры на даче

Мама схватила ребенка и побежала в больницу
Александра Сударь
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Ребенку потребовалась помощь врачей после того, как он упал во время игры.Ребенку потребовалась помощь врачей после того, как он упал во время игры.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Бердске, что под Новосибирском, 6-летний мальчик пострадал, когда играл на даче. Он неудачно упал и ударился головой. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама ребенка Анна.

— Я в этот момент огурцы собирала в теплице, пришла на его плач. Он одной рукой держал голову у затылка, а на второй я уже заметила пятно крови. Подошла ближе, осмотрела рану. Рана была длиной в сантиметр, может чуть больше, кровь сочилась уже струйкой. Сразу приложила влажную салфетку, была под рукой, — рассказала Анна.

По словам сибирячки, больница находилась недалеко, поэтому женщина не стала вызывать «скорую», она схватила ребенка и побежала к врачам.

— Пришли быстро, за пару минут, там были люди, которых привезли на «скорой», еще мама и малыш с разбитой бровью. Нас вежливо приняли. Сначала к врачу попали мама и малыш, а потом мы по очереди. Не прошло и 10 минут. Сына сразу положили на стол, осмотрели голову, стали промывать. Он пищал от страха, хоть ему и 6 лет. Однако, медсестры с ним разговаривали, задавали разные вопросы, что бы он отвлекался. Шутили о том, что наложат ему красивую повязку на голову. Дальше пришел сам врач, осмотрел пациента и вышел ко мне. Сразу сказал, что бояться нечего, рана не большая, шить не надо, так как кровь перестала идти, — рассказала Анна.

Врач предупредил, что ребенка может какое-то время тошнить, также возможно головокружение и рвота. Также рекомендовал пройти окулиста. Выписал назначения и отправил семью домой.

Сибирячка призналась, что ее поразило вежливое отношение врачей, а еще то, что никто не стал ворчать, якобы мама не досмотрела за ребенком. Она поблагодарила медиков за вовремя оказанную помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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