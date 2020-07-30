2020-07-30T03:47:23+03:00
Общество

«Еще спит что ли»: в Новосибирске из-за сломавшегося светофора на Ватутина собралась пробка

Водители сообщают, что он не работал всю ночь
Александра Сударь
Поделиться:
На левом берегу - глухая пробка. Фото: «АСТ-54»На левом берегу - глухая пробка. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В четверг, 30 июля, на левом берегу Новосибирска образовался затор. Водители сообщают о том, что пробка собралась на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Денченко. Там не работает светофор.

По словам новосибирцев, спешащих на работу, проехать сложно в обе стороны.

Карта «2ГИС» также показывает в том районе города пробку. Сервис оценивает ее в 9 баллов.

— Спит еще что ли?

— Со вчерашнего вечера не могли починить? Один из главных перекрестков левого берега.

— Стоим наглухо.

— Очень часто этот светофор не работает. И на перекрестке все друг друга «запечатывают».

— Где регулировщик? Здесь просто коллапс.

Водители советуют друг другу по возможности выбрать другой маршрут следования, иначе можно опоздать на работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кровь из головы сочилась струйкой»: под Новосибирском 6-летний мальчик пострадал во время игры на даче
«Еще спит что ли»: в Новосибирске из-за сломавшегося светофора на Ватутина собралась пробка
Погода в Новосибирске на 30 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
Новосибирцы подобрали во дворе чужой самокат: им грозит срок
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Новосибирцы просят не сносить старое здание ДК «Академия»
Умер Валерий Семин — знаменитый хоккеист из Новосибирска
Ушел собирать грибы и пропал: под Новосибирском ищут 77-летнего дедушку с плетеной корзинкой
Новосибирская полиция отказывается возбуждать уголовное дело после избиения 14-летнего школьника
В Новосибирске ищут мужчину в серой рубашке, который пропал возвращаясь с пляжа
«Водителя зажало в салоне»: под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон
Суд отложил рассмотрение дела экс-директора Новосибирского планетария из-за опечатки
Стало известно, почему эвакуировали покупателей «Ленты» в Новосибирске
«По дороге почти не проехать»: в Новосибирске из-за дождя затопило улицу Мира
Опасные игры с недетским ущербом
«Затопило всю парковку»: в Новосибирске у ТЦ «Мега» фонтан воды сорвал люк у ливневки
ВТБ: Новосибирская область вошла в топ-5 регионов РФ по выдаче ипотечных кредитов под 6,5%
Борец-мошенник обворовывал новосибирцев, показывая им приемы
«Завыли сирены, всех вывели»: в Новосибирске эвакуировали покупателей из гипермаркета «Лента»
Под Новосибирском семья коз с детенышем сбежала из контактного зоопарка
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей