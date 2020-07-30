«Еще спит что ли»: в Новосибирске из-за сломавшегося светофора на Ватутина собралась пробка
В четверг, 30 июля, на левом берегу Новосибирска образовался затор. Водители сообщают о том, что пробка собралась на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Денченко. Там не работает светофор.
По словам новосибирцев, спешащих на работу, проехать сложно в обе стороны.
Карта «2ГИС» также показывает в том районе города пробку. Сервис оценивает ее в 9 баллов.
— Спит еще что ли?
— Со вчерашнего вечера не могли починить? Один из главных перекрестков левого берега.
— Стоим наглухо.
— Очень часто этот светофор не работает. И на перекрестке все друг друга «запечатывают».
— Где регулировщик? Здесь просто коллапс.
Водители советуют друг другу по возможности выбрать другой маршрут следования, иначе можно опоздать на работу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU