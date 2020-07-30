«Еще спит что ли»: в Новосибирске из-за сломавшегося светофора на Ватутина собралась пробка

30 Июль 2020 2020-07-30T03:47:23+03:00

Водители сообщают, что он не работал всю ночь

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В четверг, 30 июля, на левом берегу Новосибирска образовался затор. Водители сообщают о том, что пробка собралась на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Денченко. Там не работает светофор.

По словам новосибирцев, спешащих на работу, проехать сложно в обе стороны.

Карта «2ГИС» также показывает в том районе города пробку. Сервис оценивает ее в 9 баллов.

— Спит еще что ли?

— Со вчерашнего вечера не могли починить? Один из главных перекрестков левого берега.

— Стоим наглухо.

— Очень часто этот светофор не работает. И на перекрестке все друг друга «запечатывают».

— Где регулировщик? Здесь просто коллапс.

Водители советуют друг другу по возможности выбрать другой маршрут следования, иначе можно опоздать на работу.

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