Новосибирцы подобрали во дворе чужой самокат: им грозит срок

30 Июль 2020 2020-07-30T03:08:51+03:00

Молодых людей ищут родители ребенка, который забыл игрушку на улицу, и полицейские

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Сибирячка Яна ищет компанию молодых людей, которые забрали с газона у дома №11 на улице Овражной самокат. Его там забыла дочка. Ребенок только утром хватился и вспомнил, что оставил игрушку на улице.

По словам мамы девочки, их самокат — вещь дорогая и новая. По камерам видеонаблюдения удалось установить хронологию событий, и кто взял игрушку.

— Они шли со стороны магазина «Пятерочка», заруливают во двор за самокатом, будто он был ими присмотрен заранее, и сразу идут дальше, в сторону площади Калинина, — рассказала женщина в группе «АСТ-54».

За помощью родители обратились в полицию.

По словам юриста Марины Пьянковой, за такое молодым людям может грозить наказание.

— Открытое хищение чужого имущества на улице — это грабеж. И за него преступник может получить минимум 48-0 часов обязательных работ, а максимум — лишение свободы на 4 года, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Если вы узнали людей, просьба сообщить информацию о них по телефону дежурной части 232-10-02.

Новосибирцы взяли чужой самокат со двора: им грозит срок.

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