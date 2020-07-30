Погода в Новосибирске на 30 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

30 Июль 2020 2020-07-30T03:35:14+03:00

Объясняем, какой будет погода на 30 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 30 июля 2020 года неприятная: с утра — туман, после обеда — затяжные дожди. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В Новосибирске температура воздуха составит +20...+22 градуса. Нас ждет переменная облачность, дожди, местами грозы. Ветер Северо-Западный, до 5-10 м\с. По области метеорологи прогнозируют +19...+24 градуса и облачную погоду. Жителей области встретят кратковременные дожди, грозы, по юго-востоку региона пройдут местами сильные дожди.В отдельных районах туманы, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным «Яндекса», утром будет +14...+17 градусов, днем — +18...+20 градусов, а вечером воздух нагреется до +21 градуса.

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