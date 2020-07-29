Новосибирцы просят не сносить старое здание ДК «Академия»

29 Июль 2020 2020-07-29T21:25:50+03:00

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В Новосибирске 29 июля общественники обсудили с властями дальнейшую судьбу Дома культуры в Академгородке. Мнения новосибирцев в этом вопросе разделились: одни предлагают здание снести и построить новое, другие считают, что ДК нуждается в реконструкции, а третьи уверены, что необходимо оставить все, как есть и ограничиться ремонтом.

Впервые вопрос о реконструкции Дома культуры «Академия» встал 8 лет назад. Тогда же был проведен конкурс на лучший проект, однако до дела так и не дошло, поскольку само здание принадлежало муниципалитету, а вот земля, на которой оно располагалось — Сибирскому отделению РАН. Сейчас же этот вопрос полностью решен: все теперь находится в собственности города. Однако вопрос, что делать с ДК дальше все еще остается актуальным.

— Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова на пресс-конференции сообщила, что одним из возможных вариантов является снос старого здания и возведение нового. На собрании 29 июля этот вариант тоже был рассмотрен. В то же время директор Дома культуры Ирина Спицына уверена: здание нужно именно реконструировать, а не ремонтировать капитально, — сообщает издание «Навигатор».

А вот часть общественников высказалась против реконструкции, утверждая, что все нужно сохранить как есть. По их мнению, это здание несет поистине историческое значение для города и является памятью о легендарных выступлениях в нем и ученых, и творческих коллективов. Поэтому, все, что можно сделать с ДК — это отремонтировать, не изменяя общего внешнего вида. Некоторые из присутствующих уверяли, что перед собранием собрали подписи с местных жителей, почти 99% которых были против каких-либо работ по реконструкции.

В итоге, было решено провести еще несколько встреч, посвященных обсуждению этого вопроса. Далее, по словам Анны Терешковой, будет объявлен международный конкурс для архитекторов, которым предложат представить варианты, соответствующие всем требованиям и запросам. И только после этого в здании могут быть начаты какого-либо рода работы.

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