2020-07-29T20:16:15+03:00
Общество

Умер Валерий Семин — знаменитый хоккеист из Новосибирска

Об этом сообщили в хоккейном клубе «Сокол»
Галина Симонова
Поделиться:
Стало известно о смерти знаменитого 70-летнего хоккеиста из Новосибирска Валерия Семина. Фото: Пресс-служба министерства спорта Красноярского краяСтало известно о смерти знаменитого 70-летнего хоккеиста из Новосибирска Валерия Семина. Фото: Пресс-служба министерства спорта Красноярского края
Изменить размер текста:

Стало известно о смерти знаменитого 70-летнего хоккеиста из Новосибирска Валерия Семина — отца и первого тренера нападающего сборной России, двукратного чемпиона мира Александра Семина. Об этом сообщил на своем официальном сайте красноярский хоккейный клуб «Сокол».

— Накануне ушел из жизни ветеран красноярского хоккея Валерий Семин. Валерий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков «крылатых». В 70-е годы являлся игроком самого первого состава «Сокола». На его счету много рекордов тогдашнего «Сокола». Еще недавно возглавлял федерацию хоккея Красноярского края. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича, — говорится в сообщении на сайте клуба.

Валерий Семин родился 16 мая 1950 года в Новосибирске. В молодости он был призван в спортивный клуб армии Новосибирска, где и увлекся хоккеем. Во время своего студенчества Валерий играл за хоккейную команду Красноярского Политехнического института «Политехник». А с 1973 по 1977 годы был центральным нападающим команды «Сокол». С 1978 по 1981 годы тренировал юношескую команду.. С 2012 года Валерий Семин являлся членом правления федерации хоккея Красноярского края. А с 2015 по 2020 годы — занимал пост ее президента. С 2019 года он также являлся тренером хоккейной команды поколения 60+ «Енисейская Сибирь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Валерий Семин — знаменитый хоккеист из Новосибирска
Ушел собирать грибы и пропал: под Новосибирском ищут 77-летнего дедушку с плетеной корзинкой
Новосибирская полиция отказывается возбуждать уголовное дело после избиения 14-летнего школьника
В Новосибирске ищут мужчину в серой рубашке, который пропал возвращаясь с пляжа
«Водителя зажало в салоне»: под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон
Суд отложил рассмотрение дела экс-директора Новосибирского планетария из-за опечатки
Стало известно, почему эвакуировали покупателей «Ленты» в Новосибирске
«По дороге почти не проехать»: в Новосибирске из-за дождя затопило улицу Мира
Опасные игры с недетским ущербом
«Затопило всю парковку»: в Новосибирске у ТЦ «Мега» фонтан воды сорвал люк у ливневки
ВТБ: Новосибирская область вошла в топ-5 регионов РФ по выдаче ипотечных кредитов под 6,5%
Борец-мошенник обворовывал новосибирцев, показывая им приемы
«Завыли сирены, всех вывели»: в Новосибирске эвакуировали покупателей из гипермаркета «Лента»
Под Новосибирском семья коз с детенышем сбежала из контактного зоопарка
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей