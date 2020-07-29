Умер Валерий Семин — знаменитый хоккеист из Новосибирска

29 Июль 2020 2020-07-29T20:16:15+03:00

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Стало известно о смерти знаменитого 70-летнего хоккеиста из Новосибирска Валерия Семина — отца и первого тренера нападающего сборной России, двукратного чемпиона мира Александра Семина. Об этом сообщил на своем официальном сайте красноярский хоккейный клуб «Сокол».

— Накануне ушел из жизни ветеран красноярского хоккея Валерий Семин. Валерий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков «крылатых». В 70-е годы являлся игроком самого первого состава «Сокола». На его счету много рекордов тогдашнего «Сокола». Еще недавно возглавлял федерацию хоккея Красноярского края. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича, — говорится в сообщении на сайте клуба.

Валерий Семин родился 16 мая 1950 года в Новосибирске. В молодости он был призван в спортивный клуб армии Новосибирска, где и увлекся хоккеем. Во время своего студенчества Валерий играл за хоккейную команду Красноярского Политехнического института «Политехник». А с 1973 по 1977 годы был центральным нападающим команды «Сокол». С 1978 по 1981 годы тренировал юношескую команду.. С 2012 года Валерий Семин являлся членом правления федерации хоккея Красноярского края. А с 2015 по 2020 годы — занимал пост ее президента. С 2019 года он также являлся тренером хоккейной команды поколения 60+ «Енисейская Сибирь».

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