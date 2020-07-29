Ушел собирать грибы и пропал: под Новосибирском ищут 77-летнего дедушку с плетеной корзинкой

29 Июль 2020 2020-07-29T19:44:10+03:00

Дедушка пошел в лес собирать грибы и не вернулся. Фото: "Лиза Алерт"

Пенсионер имеет возрастные проблемы с памятью и может нуждаться в помощи медиков

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Под Новосибирском волонтеры ищут пропавшего 77-летнего Николая Платоновича Могилевцева. Дедушка отдыхал на своей даче в Искитиме,29 июля он пошел в лес собирать грибы и не вернулся.

— Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения девушка был одет в штормовку защитного цвета, бежево-зеленые рабочие брюки, короткие зеленые резиновые сапоги и синюю кепку. С собой у него была плетеная корзинка.

Мужчина имеет определенные возрастные проблемы с памятью и может плохо ориентироваться на местности. В настоящее время поисковые отряды уже работают на месте.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Николая Платоновича, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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