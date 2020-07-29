Опасные игры с недетским ущербом

29 Июль 2020 2020-07-29T13:46:16+03:00

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Кнопку тревожной сигнализации в 18-ти этажном жилом доме на ул. Геодезическая председатель местного ТСЖ нажал 28 июля в 20:49. Бойцам группы быстрого реагирования Сергею Ушакову и Артему Вялкову, прибывшим через 5 минут, он передал пойманную на крыше дома 14-летнюю девочку. При этом пояснил, что по крыше высотки бегали примерно восемь человек подросткового возраста, среди которых были и парни и девчонки. Когда он поднялся туда, все они дружно бросились врассыпную, и только эту девочку ему удалось поймать. Управляющий товариществом собственников жилья уверен, что 15 разбитых противопожарных бронированных стекол в окнах технического этажа здания – это дело рук этих детей.

Задержанная девочка не стала отрицать, что кто-то из их компании бил стекла, но для уточнения информации, кто именно, позвонила двум убежавшим подружкам и попросила их вернуться обратно.

Гвардейцы вызвали на место происшествия наряд полиции Ленинского РОВД и передали им троих задержанных.

Их судьба теперь зависит исключительно от суммы причиненного ущерба. Если он будет признан значительным, то за умышленную порчу имущества предусмотрена уголовная ответственность.

В подразделении по делам несовершеннолетних Ленинского района Новосибирска подтвердили, что по данному факту будет проведена детальная проверка.