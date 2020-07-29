Борец-мошенник обворовывал новосибирцев, показывая им приемы
В Новосибирске арестовали 33-летнего мужчину, который обворовывал людей, показывая им приемы борьбы. Сейчас находчивому мошеннику грозит пять лет тюрьмы.
— Следствием установлено, что новосибирец знакомился в парке с людьми, начинал с ними общаться, а потом предлагал показать им приемы борьбы. В ходе этой демонстрации, он незаметно похищал у них из карманов мобильники, снимал с шеи золотые цепочки с крестиками, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — На уловку мошенника попались семь человек.
Задержать мужчину удалось сотрудникам полиции, в настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело мошенника направлено для рассмотрения в суд. За такой способ «заработка» ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Борец-мошенник обворовывал новосибирцев, показывая им приемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU