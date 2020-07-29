2020-07-29T09:47:48+03:00
Общество

«Очень красиво получилось»: в Новосибирской консерватории показали, как обустроят запущенный двор

Снимки проекта опубликовал известный скрипач и арт-менеджер Михаил Симонян
Александра Сударь
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Запущенный двор превратят в арт-квартал. Фото: simonyanmikhailЗапущенный двор превратят в арт-квартал. Фото: simonyanmikhail
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Во дворе Новосибирской государственной консерватории имени Глинки создадут арт-квартал. По задумке авторов проекта, место привлечет молодежь и станет популярным место культурного отдыха среди новосибирцев.

Известный скрипач и арт-менеджер Михаил Симонян показал в своем Инстаграме снимки, как это будет выглядеть.

Проект будут еще дорабатывать. Фото: simonyanmikhail

Проект будут еще дорабатывать. Фото: simonyanmikhail

— Мы хотели сделать арт-квартал с летней открытой сценой, который бы собирал культурную молодежь, стал местом проведения фестивалей и выставок, — рассказал «Новой Сибири» Михаил Симонян. — Проект, эскизы еще будет дорабатываться.

Проект разработан дизайнерским бюро «Пергаев и партнеры». По словам Михаила Симоняна, уже к середине июня следующего года реконструкция пространства может быть начата.

Арт-квартал по задумке авторов должен привлечь молодежь. Фото: simonyanmikhail

Арт-квартал по задумке авторов должен привлечь молодежь. Фото: simonyanmikhail

Задний двор консерватории находится в запущенном состоянии еще с 90-х годов. Ранее участок в центре Новосибирска рассматривали под строительство дома или бизнес-центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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