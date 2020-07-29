2020-07-29T07:59:59+03:00
Дом. Семья

Мама, ты куда: под Новосибирском колонка бросила детенышей, когда на них напала собака

Малышей спасли волонтеры, скоро их отправят в заказник в Алтайском крае
Ульяна ДЖАНКОВА
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Брошенных малышей выпустят на волю в заказнике Алтайского края. Фото: ЦРДЖБрошенных малышей выпустят на волю в заказнике Алтайского края. Фото: ЦРДЖ
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Под Новосибирском, в поселке Красноозерское, местные жители спасли троих детенышей колонки. На их маму напала собака, животное сбежало и к детям не вернулась. Вместе с ней в бега ударился один детеныш. Об этом рассказали в «Центре реабилитации диких животных».

— Мать была загнана собаками, что привлекло внимание ближайших жителей. Один детеныш сбежал, мать не вернулась. Их возраст примерно 1-1,5 месяца, — сообщили в ЦРДЖ.

Скоро малышей отправят в центр «Ноев Ковчег» в Барнаул, а потом в заказник Алтайского края. Там их выпустят на волю.

Справка КП

Колонки — небольшой хищный зверек, из семейства куньих, по своему внешнему виду очень похож на хорька, ласку и европейскую норку, которые являются его ближайшими родственниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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