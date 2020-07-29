Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

29 Июль 2020 2020-07-29T03:00:52+03:00

В регионе за сутки выписали 183 пациента, переболевших коронавирусом. Фото: архив «КП»

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июля 2020 года покажет, что происходит в регионе

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск, расскажет о ситуации.

За последние сутки у 103 человек диагностировали коронавирус, выздоровели 183 пациента, умерли 5 человек.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 033 человека, в том числе 539 детей, при этом выздоровели 7 010 пациентов, скончались 211 человек.

Напомним, в регионе постепенно снимаю ограничительные меры. Уже работают магазины и торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов. С 1 августа возобновят работу спортивные секции, начнутся репетиции в театрах, а с 17 августа детские сады вернутся к прежнему формату работы, ранее они были открыты в режиме дежурных групп.

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ИСТОЧНИК KP.RU