Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск, расскажет о ситуации.
За последние сутки у 103 человек диагностировали коронавирус, выздоровели 183 пациента, умерли 5 человек.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 033 человека, в том числе 539 детей, при этом выздоровели 7 010 пациентов, скончались 211 человек.
Напомним, в регионе постепенно снимаю ограничительные меры. Уже работают магазины и торговые центры, летние веранды кафе и ресторанов. С 1 августа возобновят работу спортивные секции, начнутся репетиции в театрах, а с 17 августа детские сады вернутся к прежнему формату работы, ранее они были открыты в режиме дежурных групп.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»