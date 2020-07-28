Эксперты рассказали, кто в России чаще всего ходит в церковь

28 Июль 2020 2020-07-28T22:29:09+03:00

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В Росстате опубликовали статистику, исходя из данных которой, можно понять, кто в России ходит в церковь чаще всего. Сухие цифры подкрепляет своим мнением священник, который также высказывает свои предположения о том, почему ситуация в стране складывается именно таким образом.

— Согласно статистике, российские женщины в два раза чаще, чем мужчины, ходят в церковь или посещают религиозные собрания. Так, только 14% мужчин приходят в храм хотя бы один раз в год, тогда как дам — 31%. Пожилых людей среди воцерковленных россиян значительно больше, чем молодых. Чаще всего в религиозное учреждение ходят граждане в возрасте 60-69 лет — таких оказалось 32% из общего числа. Еще 30% прихожан переступили возраст 70 лет. В то же время, только 20% граждан в возрасте 30-34 лет посещают церковь хотя бы раз в год, — сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на данные Росстата.

По словам священника Андрея Пастернака, пожилые женщины действительно являются самыми активными прихожанками. Священник предполагает, что такая ситуация может быть связана с тем, что женщины в целом более отзывчивые и чаще готовы прийти на помощь к ближнему. Кроме того, с возрастом у многих людей возрастает стремление как бы пересмотреть свою жизнь. И некоторым в этом может помочь вера в Бога. Однако, Андрей Пастернак отмечает еще одну интересную тенденцию. По его словам, в последние годы в России стало больше молодых религиозных семей. Причем, часто такие семьи бывают многодетными.

Тем не менее, в целом количество воцерковленных людей в России невелико — оно составляет менее 5%. Примерно столько активных прихожан живет и в других европейских странах — Великобритании, Чехии, Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU