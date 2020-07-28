2020-07-28T22:00:58+03:00
Общество

Что изменится в Новосибирске с 1 августа 2020 года: пенсии повысят, газ подорожает

Что изменится в Новосибирске с 1 августа 2020 года: рассказываем, чего ждать сибирякам
Алена КУЛЕШОВА
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Сибиряков ждет повышений пенсий, рост цен на газ, возобновление авиасообщения и расширение тарифного коридора ОСАГО.Сибиряков ждет повышений пенсий, рост цен на газ, возобновление авиасообщения и расширение тарифного коридора ОСАГО.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рассказываем, что изменится в Новосибирске с 1 августа 2020 года. Среди прочих изменений, сибиряков, как и всех россиян, ждет повышений пенсий, рост цен на газ, возобновление авиасообщения и расширение тарифного коридора ОСАГО.

— Уже с 1 августа сразу несколько категорий пенсионеров смогут получать повышенные выплаты. Речь идет, в том числе, и о работающих пенсионерах: для них максимальная прибавка составит 279 рублей. Вырастет также и накопительная пенсия — на 9,13%. А участникам программы софинансирования пенсионных накоплений пересчитают на 7,99%, — сообщает издание NEWS.ru. — Что же касается цен на газ, то с 1 августа плата за него вырастет на 3%. Стоит отметить, что повышение затронет не только обычных граждан, но и предприятия, использующие газ в производстве.

Кроме того, с 1 августа в России будет снят запрет на международные авиаперелеты. Пока удалось договориться только с Великобританией, Турцией и Танзанией, но, в настоящий момент, продолжаются переговоры еще с несколькими десятками стран.

Есть также важные новости для автомобилистов. С 24 августа владельцы авто должны будут привыкать к расширенному тарифному коридору ОСАГО. Минимальная и максимальная стоимость полиса для физических лиц уменьшится и возрастет на 10%. У фирм же расширение данной вилки составит 20%, у такси — 30%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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