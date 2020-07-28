«Домой бы одного такого»: барханные коты из Новосибирского зоопарка умилили соцсети
Новосибирский зоопарк — излюбленное место досуга многих жителей и гостей города. А обитатели местного зверинца регулярно становятся звездами соцсетей. К примеру, барханный кот, попавший в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой, тоже не смог оставить людей равнодушными.
По словам сибирячки, поймать в кадр этих активных кошек довольно сложно. Фото: Анна НОВИКОВА
— Вообще, этих котов сфотографировать не так уж и просто: они постоянно в движении. Ходят, бегают, лазают в вольере, а отдыхают в своих будках, где их не видно, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова.
Котики любят гулять по своему вольеру, а отдыхают - в своих домиках. Фото: Анна НОВИКОВА
В комментариях под снимками сибирячки люди написали, что эти обитатели зоопарка действительно выглядят очень милыми. А некоторые даже отметили, что с радостью бы забрали милого пушистика к себе в качестве домашнего любимца:
— Этот кот просто вошел в мое сердце!
— Пушистый такой, прямо забрала бы себе домой.
— Мордочка такая выразительная, как будто хочет что-то сказать, — пишут люди.
Барханные коты из Новосибирского зоопарка умилили соцсети.
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