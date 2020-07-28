2020-07-28T21:40:53+03:00
Дом. Семья

«Домой бы одного такого»: барханные коты из Новосибирского зоопарка умилили соцсети

Сфотографировать этих активных кошек — дело непростое
Галина СИМОНОВА
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Барханный кот, попавший в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой, не смог оставить людей равнодушными. Фото: Анна НОВИКОВАБарханный кот, попавший в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой, не смог оставить людей равнодушными. Фото: Анна НОВИКОВА
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Новосибирский зоопарк — излюбленное место досуга многих жителей и гостей города. А обитатели местного зверинца регулярно становятся звездами соцсетей. К примеру, барханный кот, попавший в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой, тоже не смог оставить людей равнодушными.

По словам сибирячки, поймать в кадр этих активных кошек довольно сложно. Фото: Анна НОВИКОВА

По словам сибирячки, поймать в кадр этих активных кошек довольно сложно. Фото: Анна НОВИКОВА

— Вообще, этих котов сфотографировать не так уж и просто: они постоянно в движении. Ходят, бегают, лазают в вольере, а отдыхают в своих будках, где их не видно, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова.

Котики любят гулять по своему вольеру, а отдыхают - в своих домиках. Фото: Анна НОВИКОВА

Котики любят гулять по своему вольеру, а отдыхают - в своих домиках. Фото: Анна НОВИКОВА

В комментариях под снимками сибирячки люди написали, что эти обитатели зоопарка действительно выглядят очень милыми. А некоторые даже отметили, что с радостью бы забрали милого пушистика к себе в качестве домашнего любимца:

— Этот кот просто вошел в мое сердце!

— Пушистый такой, прямо забрала бы себе домой.

— Мордочка такая выразительная, как будто хочет что-то сказать, — пишут люди.

Барханные коты из Новосибирского зоопарка умилили соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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