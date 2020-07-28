2020-07-28T19:32:23+03:00
Общество

Новосибирск стал вторым в стране городом по количеству маникюрных салонов

И шестым по количеству секс-шопов
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирск занял второе место в рейтинге по количеству маникюрных салонов.Новосибирск занял второе место в рейтинге по количеству маникюрных салонов.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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«Комсомолка» составила рейтинги городов в России с населением более 500 тысяч человек, основываясь на данных справочно-картографический сервис «2ГИС». Журналисты узнали, где в стране больше всего пиццерий, фитнес-клубов, секс-шопов и многих других организаций малого и среднего бизнеса.

Новосибирск, как сообщает сайт kp.ru, занял второе место в рейтинге по количеству маникюрных салонов. Кроме того, столица Сибири оказалась в десятке лидеров еще в нескольких занимательных списках. К примеру, в рейтинге фитнес-клубов и магазинов товаров для рыбалки наш город занял четвертое место, на пятом месте он оказался в рейтинге магазинов спортивной одежды, похоронных бюро и кафе-кондитерских. В рейтинге магазинов товаров для охоты и секс-шопов наш город занял шестую строчку. На восьмом месте оказался Новосибирск в рейтинге пиццерий, и на 10 в рейтинге парикмахерских.

В то же время, соседний с Новосибирском город Кемерово, оказался в рейтинге маникюрных салонов на 29 месте — ближе к концу списка. Зато оказался в числе лидеров в другой области, заняв второе место в рейтинге организаций, выдающих микрокредиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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