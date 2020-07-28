«Их там была целая толпа»: в Новосибирске цыгане устроили потасовку из-за ДТП

28 Июль 2020 2020-07-28T18:42:15+03:00

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Вечером, 28 июля, в Новосибирске внимание жителей Октябрьского района привлекла потасовка, возникшая после ДТП на пересечении улиц Лазурная и Высоцкого. По словам очевидцев случившегося, водители авто и их пассажиры не могли уладить конфликт спокойно.

— Там столкнулись две машины, одна из них — Nissan Cube, а марку другой я не разглядела. Из «Ниссана» вышел водитель, из второго автомобиля тоже, но вместе со своими многочисленными пассажирами, там ехала чуть ли не целая толпа цыган. Началась потасовка, всю суть я не уловила, поскольку далеко стояла, но, судя по всему, дело было в том, что водитель «Ниссана» не хотел уезжать с места аварии и хотел дождаться ГАИ. К тому моменту на дороге уже собралась огромная пробка, все сигналили, объехать эту аварию не могли, — рассказала КП-Новосибирск читательница. — Когда участники этой потасовки заметили меня, то подошли, начали оскорблять, угрожать, пытались вырвать телефон из рук. Причем, я такую ситуацию на МЖК вижу уже не в первый раз.

По словам сибирячки, после того, как у нее попытались вырвать из рук мобильный телефон, она сообщила о случившемся в полицию. Однако, как рассказала девушка, обе машины уехали с места ДТП еще до того, как прибыли сотрудники ГИБДД.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировать данную ситуацию обещали позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793134" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске цыгане устроили потасовку из-за аварии.

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