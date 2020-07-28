2020-07-28T14:52:25+03:00
Общество

Погода в Новосибирске в конце июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

Погода в Новосибирске в конце июля 2020 года: новосибирцев ждет похолодание
Алена КУЛЕШОВА
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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает новосибирцев в последние дни июля.Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает новосибирцев в последние дни июля.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Синоптики рассказали, какая погода в Новосибирске в конце июля 2020 года ждет горожан. Второй месяц лета закончится для сибиряков дождями и грозами.

— В ближайшие дни мы ждем заметное ухудшение погоды. С южных районов к нам выходит циклон, который должен пройти как раз в районе Новосибирска. Таким образом, в город придут достаточно сильные грозовые дожди. В отдельных районах дождь может сопровождаться градом. Сопровождаться дожди будут сильным порывистым ветром 3-8 метров в секунду, местами до 16-17 метров в секунду. 29 июля температура воздуха будет составлять 18-23 градуса тепла, 30 июля — 10-15 градусов тепла, 31 июля — 10-20 градусов. В среднем, данная температура воздуха ниже климатической нормы на 1-4 градуса, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие три дня в Новосибирска температура воздуха будет составлять 19-21 градус тепла, возможны дожди и сильная облачность. Скорость ветра будет составлять 2,5-4 метра в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 740-749 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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