«Дверь в квартиру была открыта»: в Новосибирске пропала 67-летняя бабушка в фиолетовом пуховике
В Новосибирске ищут пропавшую 67-летнюю Светлану Николаевну Николаеву (Алексееву). Пенсионерка ушла из дома 17 июля, с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.
По словам поисковиков, у женщины имеются определенные проблемы с памятью. Родные старались следить за ней и опекать, однако, в один из дней она осталась дома одна, и воспользовавшись тем, что дверь была открыта, вышла на улицу и ушла в неизвестном направлении.
— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, седые пепельные волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-фиолетовый зимний пуховик с опушкой, синий халат и белые туфли. Женщина носит очки, с собой у нее в день пропажи была холщовая сумка.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Светлана Николаевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
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