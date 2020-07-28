2020-07-28T13:37:36+03:00
Общество

«Дверь в квартиру была открыта»: в Новосибирске пропала 67-летняя бабушка в фиолетовом пуховике

Пенсионерка ушла из дома 17 июля
Алена КУЛЕШОВА
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Пенсионерка ушла из дома 17 июля. Фото: "Лиза Алерт"Пенсионерка ушла из дома 17 июля. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске ищут пропавшую 67-летнюю Светлану Николаевну Николаеву (Алексееву). Пенсионерка ушла из дома 17 июля, с этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

По словам поисковиков, у женщины имеются определенные проблемы с памятью. Родные старались следить за ней и опекать, однако, в один из дней она осталась дома одна, и воспользовавшись тем, что дверь была открыта, вышла на улицу и ушла в неизвестном направлении.

— Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, седые пепельные волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения женщина была одета в темно-фиолетовый зимний пуховик с опушкой, синий халат и белые туфли. Женщина носит очки, с собой у нее в день пропажи была холщовая сумка.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Светлана Николаевна или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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