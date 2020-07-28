«Заказчик убежал в лес»: черных лесорубов поймали в заказнике «Кудряшовский бор»

28 Июль 2020 2020-07-28T13:36:55+03:00

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Силовикам вместе с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области удалось поймать черных лесорубов, орудовавших в заказнике «Кудряшовский бор».

— Злоумышленники срубили 36 сосен, общим объемом 80 м³, ущерб от противоправных действий составил около 4 миллионов рублей. На месте задержаны водители погрузчика и КамАЗа, — сообщили в ФСБ России по Новосибирской области. — Устанавливаются другие участники противоправной деятельности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Злоумышленники срубили 36 сосе

Выявить преступление помогли сотрудники компании, которые арендуют землю в бору:

— Ребята — дружинники в пятницу патрулировали территорию и заметили поваленные сосны, — рассказывает заместитель начальника отдела лесных отношений Новосибирского лесничества Сергей Алксин. — Они вызвали меня, а я уже сообщил в полицию и во все ведомства. На следующий день нарушители приехали вывозить древесину. Тут их и задержали. Правда, заказчик успел убежать в лес. Наемным рабочим, которые грузили сосны и должны были вывезти их в Первомайский район, пришлось объясняться с полицейскими.

Ущерб от противоправных действий составил около 4 миллионов рублей.

Выловить преступника в бору по горячим следам предстоит оперативникам, а заодно и узнают — есть ли в практике лесоруба другие подобные эпизоды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793053" frameborder="0"></iframe> Черных лесорубов поймали за руку в госзаказнике «Кудряшовский бор».

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