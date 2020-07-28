2020-07-28T13:29:13+03:00
Общество

Новосибирская область соберет страну на проекте «Знаю Россию»

Впервые в истории Новосибирская область примет участие в федеральной географической программе
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Фото: www.motovskikh.ru/russiaФото: www.motovskikh.ru/russia
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Популярный федеральный проект «Знаю Россию» действует с 2016 года. Программа призвана повысить образовательный уровень граждан в области географии, истории, федеративного устройства России, административно-территориального устройства её субъектов. В её основе находится инновационная разработка – спилс-карта (магнитный пазл, собирающийся из деталей, повторяющих контур границ географических объектов) с границами страны и её субъектов.

В Новосибирской области впервые пройдет региональный этап Всероссийского проекта «Знаю Россию».

- Первый этап стартует 1 августа и завершится 30 сентября. Он пройдёт онлайн на сайте motovskikh.ru/russia. Участникам нужно будет верно ответить на тестовые задания. Количество попыток не ограничено, поэтому можно натренироваться и отправить организаторам скриншот уже приемлемого результата на mnu@nso.ru. Заявки принимаются от всех желающих, несмотря на возраст и статус, попробовать свои силы могут хоть умеющие читать дошкольнки, хоть пенсионеры. Мы бы очень хотели видеть как можно больше участников, - рассказала эксперт отдела по организации и проведению мероприятий отдела ГКУ НСО «Центр Патриотического воспитания» Наталья Москаленко.

Также она отметила, что предусмотрен как личный, так и командный зачёт. В коллективной заявке должно быть 5 человек одной возрастной категории и руководитель. Подробности опубликованы на сайте patriotnso.ru.

На втором этапе с 5 октября по 31 октября участникам предстоит собрать спилс-карту Новосибирской области и России.

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