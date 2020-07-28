Осенью в Новосибирске откроется региональный волейбольный центр

28 Июль 2020 2020-07-28T12:36:31+03:00

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Уже предстоящей осенью в Новосибирске откроется один из важных спортивных объектов - региональный волейбольный центр. Об этом на выездном совещании заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

- Проект очень большой, очень комплексный. И мэрия Новосибирска на данный момент решила все задачи, которые стояли перед городом: это и транспортная доступность, и дополнительные парковки, и пожарные проезды, и благоустройство территории, — все, что необходимо для того, чтобы запустить этот объект, чтобы болельщикам было сюда комфортно приходить на игры Чемпионата России, - подчеркнул глава региона.

Сейчас уже завершены работы по блок-секции № 2, а также работы по строительству наружных инженерных сетей, трансформаторных подстанций, дизель-электростанции, индивидуального теплового пункта, канализационной насосной станции, ливневой канализации с локальными очистными сооружениями. А еще проведено устройство подпорных стенок, ограждения и освещения территории, берегоукрепление озера.

- Думаю, что уже на следующий год новосибирцы смогут отдыхать на берегу озера, практически в самом центре города, - заявил Депутат Совета депутатов Новосибирска Денис Плотников.

Уже в августе преобразится и территория вокруг самого центра: в примеру, там появятся скульптуры. Так что сибирякам там точно понравится гулять.

- Уверен, что этот центр придаст импульс для развития волейбола в регионе, - говорит Олимпийский чемпион Евгений Подгорный.

Напомним, что Центр строится в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Несмотря на все сложности экономического характера — выпадающие доходы из бюджета, необходимость дополнительных расходов на противокарантинные мероприятия, поддержку бизнеса, экономики в период пандемии коронавируса — реализация мероприятий национальных проектов, строительство крупных объектов в Новосибирской области обеспечено финансированием и проходит под контролем правительства региона. И уже 3 октября на волейбольной арене нового центра запланирован розыгрыш Суперкубка России: за победу будут бороться «Локомотив» и «Зенит-Казань».

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