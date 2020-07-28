«Мы за присоединение Донецкой и Луганской областей»: в Новосибирске Захар Прилепин рассказал о планах партии «За правду»

28 Июль 2020 2020-07-28T10:27:20+03:00

Писатель сказал, что он в политике уже почти 30 лет, и за эти годы его взгляды не изменились

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Председатель партии «За правду» Захар Прилепин ответил на вопросы новосибирских журналистов. В пресс-центре КП-Новосибирск он напомнил, что занимается политикой еще с девяностых.

- Моя политическая жизнь началась не с создания партии. 19 августа 1991 года я впервые вышел в качестве политического активиста на площади Москвы, будучи еще 16-летним подростком. С тех пор был весьма активным политически. Тогда, еще в Советском Союзе, происходил либерально-демократический переворот, вследствие которого Союз и распался. С тех пор мои политические взгляды не менялись. Вот уже 30 лет одно и то же говорю: я - сторонник большого, сильного, устойчивого государства, - обозначил свою позицию писатель и общественный деятель.

Свою позицию председатель подтвердил и конкретной идеей.

- Наша партия не скрывает - мы прямо прописали в партийной программе, что мы - за присоединение, признание Донецкой и Луганской областей, - сказал Прилепин. Кстати, он же выступает за референдум о присоединении к России Абхазии и Южной Осетии.

У партии работают отделения в разных регионах страны. В пресс-конференции принял участие председатель Новосибирского областного отделения Петр Дикарев. Он сказал, что в Избирком переданы подписи жителей, поддержавших участие партии в выборах.

- Мы ожидаем нашей регистрации. Сейчас комиссия рассматривает собранные подписи за партийный список и за наших кандидатов по одномандатным округам. Хочу поблагодарить тех, кто нашел возможность поставить подписи за наших кандидатов, за нашу партию, - всех, чье мировоззрение совпадает с нашим, - отметил Дикарев.

Среди инициатив партии «За правду» в Новосибирской области - создание Центра допризывной подготовки.

- Это совместный проект партии и Росгвардии. Период службы в армии довольно короткий - всего один год. При этом молодых людей, которые готовы служить и хотели бы служить, становится все больше. Идея в том, чтобы создать мощный профессиональный центр, где молодых людей будут готовить к грядущей службе в армии, - анонсировал единомышленник партии, военный публицист Владислав Шурыгин.