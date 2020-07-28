«Оставили на автостоянке, как старый матрас»: брошенный пес ищет работу охранника

28 Июль 2020 2020-07-28T10:14:27+03:00

Собака по кличке Лайма всю жизнь охраняла чужие автомобили, а под старость лет стала никому не нужна

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В Новосибирске собака по кличке Лайма ищет работу охранником. Вс. Жизнь она сторожила автостоянку, а когда парковку закрыли, животное оказалось никому не нужным.

— Я гуляла с собаками, услышала лай. На пустой автостоянке была привязана к дереву Лайма, — рассказала КП-Новосибирск Лика. — Она рвалась к людям, казалось не лаяла, а кричала во всю силу: «Меня, меня возьмите». Веревка обмоталась вокруг дерева, голова была плотно притянута к стволу. Ее предали, оставили как ненужный хлам, как старый матрац, как прохудившуюся покрышку.

Лайма больше 10 лет охраняла автостоянку. Туда ее принесли еще щенком. По словам Лики, собака добросовестно несла свою службу, знала всех работников по запаху, не пускала на территорию чужих. При этом за всю свою жизнь никого не укусила, но блокировала нарушителей умело, никому не нанесла вреда.

— Лайма привыкла быть при деле, она не способна выжить на улице, она никогда не добывала себе еду, она всегда была при ком-то: при объекте, при человеке, на глазах у рабочих. Она в хорошей форме, очень умная, воспитанная, давно стерилизованная собака. Она сможет еще не один год нести службу. Вот только службы нет, — сетует Лика.

Сейчас Лайма находится у Лики дома. У сибирячки в квартире живет еще семь собак и ребенок.

Лайме срочно нужна работа: охранником во дворе, на стоянке, на складе, там, где постоянно есть люди, которые нуждаются в ее услугах. В квартире ей жить очень тяжело: жарко и непривычно.

Если вам нужен сторож, то звоните по телефону 8-913-913-91-26, Лика.

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