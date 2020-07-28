«Раны уже пожирали опарыши»: в Новосибирске живодеры выкинули на помойку покалеченную собаку в мешке из-под сахара
В Новосибирске живодеры выкинули на помойку покалеченную собаку: животное запихали в мешок из-под сахара. Так пес пролежал несколько дней, пока его случайно не обнаружила женщина.
— Жуткий случай произошел в Матвеевке. Женщина увидела, как на помойке шевелится окровавленный мешок, открыла его и обнаружила раненную собаку: ее раны уже пожирали опарыши. Собака не могла идти: у нее были множественные ушибы, рваные раны, вываливался глаз. Когда собаку привезли в клинику, в ней нашли 2 пули, которые застряли в плече, — рассказала зоозащитница Наталия Новикова.
Покалеченная собака пролежала на помойке несколько дней. Фото: группа «Жизнь «Проекта»
Как рассказала КП-Новосибирск Наталия, собаке вовремя оказали помощь, пес выжил.
Зоозащитница обратилась с заявлением в полицию. В правоохранительных органах проводят проверку.
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