От расправы девушку спасли бойцы ГБР

28 Июль 2020 2020-07-28T08:54:59+03:00

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28 июля в 5.53 в дежурную часть Агентства поступил сигнал тревоги из круглосуточно работающего магазина разливных напитков, расположенного на улице Кавалерийской в Калининском районе Новосибирска. На место вызова была направлена группа быстрого реагирования в составе старшего экипажа Александра Горчакова и водителя-охранника Евгения Гладких. Прибыв на объект, бойцы ГБР обнаружили группу из семи девушек, штурмующих магазин с требованием выдать им незнакомку, которая укрылась там от расправы. Продавцы, видя, что угроза жизни и здоровью девушки реальна, позволили ей пройти в подсобное помещение, а один из них преградил собой путь агрессивной толпе. Второй продавец нажал кнопку тревожной сигнализации и вызвал охрану. «Гвардейцам» пришлось приложить усилия, чтобы выпроводить разъяренных пьяных девушек из магазина и обеспечить безопасность жертве нападок. Спасенную проводили до такси и отправили домой.