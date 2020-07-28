2020-07-28T05:39:58+03:00
Происшествия

Новосибирец устроил стрельбу в людном месте: его ищут полицейские

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец устроил стрельбу в людном месте. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиНовосибирец устроил стрельбу в людном месте. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Новосибирские полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу у дома№2 на проспекте Карла Маркса. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— 26 июля около 18.30 мужчина стрелял по лоткам с фруктами. В ходе происшествия никто не пострадал. По данному факту в отделе полиции №7 «Ленинский» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в ведомстве.

Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в синих шортах и черной кепке подходит к лоткам с фруктами, прицеливается и начинает стрелять. Продавцы и люди разбегаются в разные стороны.

Всех, кому что-либо известно о стрелявшем, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79, 8 983 000 20 05. Конфиденциальность гарантируется.

Новосибирец устроил стрельбу на фруктовом рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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