Новосибирец устроил стрельбу в людном месте: его ищут полицейские
Новосибирские полицейские разыскивают мужчину, устроившего стрельбу у дома№2 на проспекте Карла Маркса. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— 26 июля около 18.30 мужчина стрелял по лоткам с фруктами. В ходе происшествия никто не пострадал. По данному факту в отделе полиции №7 «Ленинский» возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в ведомстве.
Инцидент зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина в синих шортах и черной кепке подходит к лоткам с фруктами, прицеливается и начинает стрелять. Продавцы и люди разбегаются в разные стороны.
Всех, кому что-либо известно о стрелявшем, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-79, 8 983 000 20 05. Конфиденциальность гарантируется.
Новосибирец устроил стрельбу на фруктовом рынке.
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