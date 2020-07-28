Молодой парень силой отобрал у новосибирца телефон и через мобильный банк перевел себе 16 тысяч рублей

Полицейские задержали мужчину, силой забравшего у новосибирца телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Новосибирска полицейские поймали мужчину, укравшего телефон. На гаджете был установлен мобильный банк. С помощью него злоумышленник перевел себе на карты больше 16 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Это произошло 24 июля около 4 часов утра. На 32-летнего мужчину напал незнакомец и силой отобрал телефон. Мужчина обратился к полицейским только спустя два дня, когда с карты начали исчезать деньги, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские по горячим следам задержали 24-летнего парня. В отношении него возбуждено уголовное дело «Грабеж». Где будет до суда находиться задержанный мужчина, пока не определено. Кстати, телефона при нем не оказалось.

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