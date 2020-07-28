2020-07-28T03:32:55+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 28 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать грозу

Объясняем, какой будет погода на 28 июля 2020 года
Александра Сударь
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По прогнозам синоптиков, в Новосибирске возможно прогремит гроза.По прогнозам синоптиков, в Новосибирске возможно прогремит гроза.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Новосибирске 28 июля 2020 года: днем возможны дождь и гроза. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня будет преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 метра в секунду. Температура воздуха составит +19, +21 градусов. Днем в Новосибирске будет +23, +25 градусов, порывы ветра местами достигнут 12 метров в секунду, также будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами небольшой дождь, гроза. По области столбик термометра поднимется до +21, +26 градусов, также будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков, по югу местами небольшие дожди, грозы. Утром местами туманы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», утром будет +13 градусов, днем +23 градуса, а вечером столбик термометра опустится до +20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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