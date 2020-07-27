Приехал в город на работу и пропал: в Новосибирске ищут мужчину в синей куртке

27 Июль 2020 2020-07-27T20:16:32+03:00

Он не выходил на связь с 10 июля

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Волонтеры ищут 30-летнего Сергея Владиславовича Тимофеева. Мужчина приехал в Новосибирск из Ульяновской области по работе. С 10 июля он перестал выходить на связь с родными, и они обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

— Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — Предположительно, в момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю куртку, синий джемпер, белую футболку, синие джинсы и коричневые туфли.

Как сообщили КП-Новосибирск поисковики, перед исчезновением Сергей Тимофеев собирался ехать домой. Однако в настоящее время неизвестно, выехал ли мужчина из Новосибирска. Поэтому, вполне возможно, он может находиться в другом городе.

Если вам известно что-нибудь о местонахождении Сергея Владиславовича или вы просто видели его на улице сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU