Наташа улетела: сибиряки спасли стрижа и выпустили на волю

27 Июль 2020 2020-07-27T19:32:52+03:00

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В Новосибирске волонтеры спасли стрижа, попавшего в беду. Птицу назвали Наташей — в честь сибирячки, которая и принесла его к зоозащитникам.

— В воскресенье, 26 июля, я нашла на земле двоих стрижей. Вообще для этих птиц такое поведение не является обычным, они не сидят просто так на земле. Один из них смог взлететь с моей помощью, а вот другой был совсем плох. Тогда я решила отнести его в приют «Кошкино Лукошко», там как раз был день, в который в приюте находится ветеринар, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Сейчас стрижа Наташу уже выпустили на волю. Фото: Предоставлено героями публикации

В приюте стрижа сразу же положили в кислородную камеру. Через полчаса птице стало намного лучше. На дальнейшее лечение его решила забрать к себе ветеринар Екатерина Толмачева.

— Точно сказать, что случилось с птицей нельзя. Но я думаю, что его мог сбить коршун. Почти все сочувствующие говорили о том, что стрижа практически невозможно спасти, но я решила попробовать. После кислородной камеры птице стало намного лучше, и я решила забрать его домой на дальнейшее лечение. Поскольку стрижам нужно особое питание, начала искать в интернете объявления о продаже сверчков. На мое удивление, такой деликатес пользуется у нас в городе огромным спросом, еле удалось урвать его у продавца. После сытного обеда сил у стрижа прибавилось, он совсем перестал меня бояться, всю дорогу до дома на машине, он с радостью ползал по мне, так сказать, изучал. Уже утром следующего дня мы начали тренироваться учиться летать. Я его подбрасывала, чтобы он мог расправить крылья. Первые два раза были неудачными, а на третий я решила подкинуть его повыше и он взлетел! Мы его выпустили на волю. Вот такая вот спасенная жизнь, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Толмачева.

Поездку в машине стриж провел на плече Екатерины. Фото: Предоставлено героями публикации

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