Наташа улетела: сибиряки спасли стрижа и выпустили на волю
В Новосибирске волонтеры спасли стрижа, попавшего в беду. Птицу назвали Наташей — в честь сибирячки, которая и принесла его к зоозащитникам.
— В воскресенье, 26 июля, я нашла на земле двоих стрижей. Вообще для этих птиц такое поведение не является обычным, они не сидят просто так на земле. Один из них смог взлететь с моей помощью, а вот другой был совсем плох. Тогда я решила отнести его в приют «Кошкино Лукошко», там как раз был день, в который в приюте находится ветеринар, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.
Сейчас стрижа Наташу уже выпустили на волю. Фото: Предоставлено героями публикации
В приюте стрижа сразу же положили в кислородную камеру. Через полчаса птице стало намного лучше. На дальнейшее лечение его решила забрать к себе ветеринар Екатерина Толмачева.
— Точно сказать, что случилось с птицей нельзя. Но я думаю, что его мог сбить коршун. Почти все сочувствующие говорили о том, что стрижа практически невозможно спасти, но я решила попробовать. После кислородной камеры птице стало намного лучше, и я решила забрать его домой на дальнейшее лечение. Поскольку стрижам нужно особое питание, начала искать в интернете объявления о продаже сверчков. На мое удивление, такой деликатес пользуется у нас в городе огромным спросом, еле удалось урвать его у продавца. После сытного обеда сил у стрижа прибавилось, он совсем перестал меня бояться, всю дорогу до дома на машине, он с радостью ползал по мне, так сказать, изучал. Уже утром следующего дня мы начали тренироваться учиться летать. Я его подбрасывала, чтобы он мог расправить крылья. Первые два раза были неудачными, а на третий я решила подкинуть его повыше и он взлетел! Мы его выпустили на волю. Вот такая вот спасенная жизнь, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Толмачева.
Поездку в машине стриж провел на плече Екатерины. Фото: Предоставлено героями публикации
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU