«Я ни с кем не ссорился»: трое новосибирцев пытались взорвать автомобиль бизнесмена
Трое новосибирцев пытались сжечь автомобиль бизнесмена: инцидент произошел утром 1 апреля 2020 года во дворе многоэтажки на улице Героев Революции. Как сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре, ночью трое мужчин подъехали к дому и положили на капот припаркованного внедорожника Toyota Tundra самодельное взрывное устройство из двух трехлитровых бутылок с бензином. Однако в 8.45 местные жители сообщили о минировании в полицию, и саперы МВД обезвредили бомбу.
Через три дня правоохранители задержали троих подозреваемых — жителей Новосибирска старше 40 лет. Вскоре мужчины признались, что им заплатили за то, чтобы взорвать машину. Заказчик передал и самодельную бомбу с сотовым телефоном. Один из подозреваемых должен был позвонить на телефон, а двое других — наблюдать за пожаром.
— Кто именно являлся заказчиком, установить пока не удалось. Были возбуждены уголовные дела о попытке поджога группой лиц, подсудимые помещены под домашний арест. Однако суд в последнем заседании разрешил мужчинам ходить на работу и гулять не далее 2 километров от дома. Один из мужчин ранее не судим, у остальных судимости погашены, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.
Сам бизнесмен Дмитрий Новиков до сих пор не может понять, коиу понадобилось подрывать машину:
— Я этих людей не знаю, но сама ситуация круче первоапрельской шутки. Я человек коммуникабельный, ни с кем не ссорюсь — пожил и в СССР, и в перестройку, и в «лихие 90-е», и даже не представляю, кто мог бы выступить заказчиком подобного. Но правоохранительные органы работают профессионально, и я буду ждать решения суда, — сообщил КП-Новосибирск Дмитрий Новиков.
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