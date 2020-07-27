Новосибирский суд отправил в СИЗО алтайского депутата, обвиняемого в даче взятки

27 Июль 2020 2020-07-27T12:21:22+03:00

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В Новосибирске арестовали депутата Законодательного собрания Алтайского края Всеволода Кондратьева. Об этом сообщили в Советском районном суде. Его обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу через посредника.

— Наказание за преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 291 УК РФ может представлять собой штраф в размере от 2 до 4 миллионов рублей, в размере зарплаты или иного дохода обвиняемого за период от 2 до 4 лет, в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности. Либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без штрафа, с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет, — сообщатся на сайте суда.

По ходатайству следователя Кондратьеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября.

Отметим, Всеволод Кондратьев родился в Барнауле, в 1997 году он окончил государственный технический университет им. И.И.Ползунова. С февраля 2009 года по декабрь 2011 являлся гендиректором строительной компании «Стройгаз». В 2008 году был избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. В 2016 году, Всеволод Кондратьев был избран депутатом Законодательного Собрания Алтайского Края VII созыва по одномандатному избирательному округу №7

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