Правонарушения выходного дня

27 Июль 2020 2020-07-27T11:32:24+03:00

Практически все правонарушения, на которые в выходные дни выезжали группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, были совершены лицами, находившимися в нетрезвом состоянии

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24 июля в 20.51 сотрудники секс-шопа на улице Б. Богаткова заметили, что на крыльце их магазина спит пьяный мужчина, и нажали кнопку тревожной сигнализации. Подъехавшие через 5 минут «гвардейцы» разбудили и выпроводили пьяного.

25 июля в 23.40 посетитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, мешал работать продавцу павильона по изготовлению шаурмы. Мужчина стоял возле окошка выдачи и загораживал проход клиентам. Заметив, что продавец вызвал охрану, нарушитель быстро удалился.

26 июля в 19.03 на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска трое пьяных мужчин устроили драку возле продуктового магазина. Напуганные продавцы вызвали ГБР, и прибывшие «гвардейцы» разняли дерущихся.

26 июля владельцам хостела на улице Семьи Шамшиных проблемы доставлял пьяный постоялец. Группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ из-за него вызывали дважды: сначала в 23.54, когда тот отказывался выселяться, и позже, в 1.48, когда, так и не протрезвев, он попытался покинуть гостиницу через окно. «Гвардейцы» помогли мужчине собрать вещи и вывели на улицу - как и положено, через входную дверь.

26 июля в 4.04 сигнал тревоги поступил из продуктового магазина, расположенного на улице Игарской в Калининском районе. Продавец вызвала ГБР, поскольку возле гастронома двое пьяных мужчин весьма агрессивно выясняли отношения между собой. Нарушители ночной тишины успокоились и ушли сразу, как только подъехал экипаж ГБР.