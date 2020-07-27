2020-07-27T10:20:38+03:00
Происшествия

«Волны были в метр высотой»: новосибирцы оказались заложниками острова из-за шторма на Обском море

Организаторы пляжного отдыха обещали вернуть туристов на берег на катамаране, стихия не позволила
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирские спасатели эвакуировали 13 человек с острова. Фото: МЧС по Новосибирской областиНовосибирские спасатели эвакуировали 13 человек с острова. Фото: МЧС по Новосибирской области
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Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали 13 человек, которые не смогли выбраться с острова Умовский из-за непогоды: волны достигали метр в высоту. Людей доставили на берег, медицинская помощь не потребовалась.

— 25 июля поступило сообщение о том, что 13 человек стали заложниками острова из-за шторма. Компания молодых людей из Новосибирска воспользовалась услугами частного судоводителя, который обещал отвезти людей группами по одному-два человека на катамаране до острова Умовский и после окончания отдыха на следующий день отвезти обратно. Но погода ухудшилась, новосибирцам пришлось вызывать спасателей, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

В МЧС по Новосибирской области отметили, если вы вдруг задумали такое путешествие на остров, убедитесь, что у компании есть возможность вас вернуть на берег при любой погоде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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