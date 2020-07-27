Был очень голоден: сибиряк, угрожая ножом продавцу, украл продукты из магазина
В Октябрьском районе Новосибирска мужчина напал на продавца с ножом. Это произошло 26 июля в 9 часов утра.
— В магазине по улице Бориса Богаткова незнакомец, угрожая ножом продавщице, украл продукты. Злоумышленник был задержан экипажем вневедомственной охраны Росгвардии и доставлен в полицию, а похищенное — изъято. Как выяснили полицейские, 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, проживал в том же доме, в котором был расположен магазин, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Ему грозит суровое наказание: до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU