«Из кабины выбрался, но выплыть не смог»: сибиряк погиб, упав в экскаваторе в озеро
Под Новосибирском произошла трагедия: в техническом озере затонул экскаватор вместе 56-летним водителем. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Бердском спасательном отряде.
— Это произошла 26 июля в Маслянинском районе. На территории ООО «Артель старателей», которое занимается добычей золота. Экскаватор ехал по дороге-дамбе между двух технических озер. По какой-то причине машина съехала вниз и попала в озеро. Это произошло на глазах других работников предприятия. Они рассказали, что водитель смог выбраться из кабины, а вот выплыть ему не удалось, — сообщили бердские спасатели.
Скорее всего, мужчину затянул ил и глина, поэтому он не смог добраться до берега.
Как рассказали в СК по Новосибирской области, тело мужчины обнаружено. На месте ЧП работал следователь СК по Новосибирской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка по факту гибели водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU