2020-07-27T06:02:20+03:00
Общество

«Я был ошеломлен»: Митя Фомин рассказал, как в Новосибирске его отвергли «Иванушки»

Певец вспомнил, как сначала ему отказали на кастинге, а потом Андрей Григорьев-Апполонов его поддержал
Александра Сударь
Поделиться:
Комментарии: comments1
Митя Фомин поздравил Андрея Григорьева-Апполонова с юбилеем. Фото: mf_agentМитя Фомин поздравил Андрея Григорьева-Апполонова с юбилеем. Фото: mf_agent
Изменить размер текста:

Певец Митя Фомин поздравил солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с 50-летним юбилеем. Он написал теплые слова в своем аккаунте в Инстаграме. Помимо поздравления, Митя вспомнил, как пытался стать солистом популярной группы. Тогда он жил в Новосибирске и был обычным парнем.

— Я сидел у себя на диване в Новосибирске и увидел объявление о кастинге в группу «Иванушки» и номер телефона. Я срочно набрал цифры, ответил парень, я сказал, что по объявлению. Пара секунд молчания и строгии вердикт в трубке: «Вы нам не подходите». Я был ошеломле н: «Как? Но вы меня даже не видели!». Оказалось, он все понял по моему баритону — им нужен был тенор, — рассказал Митя Фомин. — Еще была история, как группа приехала в Новосибирск и просто разнесла зал ДКЖ. После концерта ребята обедали в клубе «Вавилон», где я тогда работал танцором. Я подошел к Андрею и сказал: «Я Митя, вот тоже хочу стать артистом». И Андреи меня поддержал: если хочу, то все получится. Можете представить, что значили тогда для меня эти слова? А можете представить меня солистом «Иванушек»?

Он поблагодарил Андрея Григорьева-Апполонова за человечность и за то, что зарядил его на успех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк поймал рыбы на 3 миллиона рублей: ему грозит до 5 лет лишения свободы
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 9 тысяч человек
В Новосибирской области еще шесть человек умерли от коронавируса: что о них известно
«Вот это крокодил»: новосибирец в Оби поймал гигантскую рыбину весом 13 килограммов
«Я был ошеломлен»: Митя Фомин рассказал, как в Новосибирске его отвергли «Иванушки»
Сибирячка попала в ДТП, наехав на колодец: пострадала ее 3-летняя дочка
В Новосибирске очевидцы спасли таксиста из горящей машины: это попало на видео
Погода в Новосибирске на 27 июля 2020 года: будьте внимательнее на дороге
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие
Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка
Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»
Студенты НГТУ устроили драку возле общежития: полиция ищет виновных
На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины