«Я был ошеломлен»: Митя Фомин рассказал, как в Новосибирске его отвергли «Иванушки»

27 Июль 2020 2020-07-27T06:02:20+03:00

Певец вспомнил, как сначала ему отказали на кастинге, а потом Андрей Григорьев-Апполонов его поддержал

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Певец Митя Фомин поздравил солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с 50-летним юбилеем. Он написал теплые слова в своем аккаунте в Инстаграме. Помимо поздравления, Митя вспомнил, как пытался стать солистом популярной группы. Тогда он жил в Новосибирске и был обычным парнем.

— Я сидел у себя на диване в Новосибирске и увидел объявление о кастинге в группу «Иванушки» и номер телефона. Я срочно набрал цифры, ответил парень, я сказал, что по объявлению. Пара секунд молчания и строгии вердикт в трубке: «Вы нам не подходите». Я был ошеломле н: «Как? Но вы меня даже не видели!». Оказалось, он все понял по моему баритону — им нужен был тенор, — рассказал Митя Фомин. — Еще была история, как группа приехала в Новосибирск и просто разнесла зал ДКЖ. После концерта ребята обедали в клубе «Вавилон», где я тогда работал танцором. Я подошел к Андрею и сказал: «Я Митя, вот тоже хочу стать артистом». И Андреи меня поддержал: если хочу, то все получится. Можете представить, что значили тогда для меня эти слова? А можете представить меня солистом «Иванушек»?

Он поблагодарил Андрея Григорьева-Апполонова за человечность и за то, что зарядил его на успех.

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