Погода в Новосибирске на 27 июля 2020 года: будьте внимательнее на дороге

27 Июль 2020 2020-07-27T03:31:14+03:00

Объясняем, какой будет погода на 27 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 24 июля 2020 года: по прогнозу синоптиков будет туманно и дождливо.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Ночи стали по-осеннему холодными: температура воздуха составила всего +11, +13 градусов, временами был дождь. Днем столбик термометра поднимется до +20, +22 градусов, усугубит ситуацию северно-западный ветер, порывы местами достигнут 9 метров в секунду, кроме того, погоду сопроводит переменная облачность, местами небольшой дождь, утром местами туман. Это в Новосибирске. По области будет чуть теплее: +20, +25 градусов. Северо-западный ветер местами будет до 14 метров в секунду. Также утром — туман, дождь, местами грозы, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», утром в Новосибирске будет +13 градусов, днем +22 градуса, а вечером столбик термометра опустится до +18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU