Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск, расскажет о ситуации.
За последние сутки у 109 человек диагностировали коронавирус, выздоровели 42 пациента, умерли 4 человека.
О ситуации в региона расскажет карта распространения коронавируса.
В регионе нет ни одного района, где не было бы зараженных: позже всего зараза добралась до Кыштовского района.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 8 826 человек, в том числе у 524 детей, выздоровели 6 769 человек, к сожалению, скончались 200 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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