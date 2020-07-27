Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

27 Июль 2020 2020-07-27T03:00:41+03:00

За последние сутки коронавирус снова диагностировали больше чем у ста человек. Фото: архив «КП»

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года покажет, что происходит с заразой в регионе

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск, расскажет о ситуации.

За последние сутки у 109 человек диагностировали коронавирус, выздоровели 42 пациента, умерли 4 человека.

О ситуации в региона расскажет карта распространения коронавируса.

В регионе нет ни одного района, где не было бы зараженных: позже всего зараза добралась до Кыштовского района.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 864 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 8 826 человек, в том числе у 524 детей, выздоровели 6 769 человек, к сожалению, скончались 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU