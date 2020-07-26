В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие
Поздно вечером в воскресенье, 26 июля, серьезная авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска: там в одиннадцатом часу вечера столкнулись хэтчбек Mazda Demio и седан Mercedes-Benz C-Klasse.
- От удара Mazda Demio выбросило на тротуар: машина проломила ограждения и сбила пещеходов, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Машина получила серьезные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Всем пострадавшим врачи «Скорой помощи» оказали необходимую помощь:
- Девушка 2004 года рождения после столкновения была ьез сознания, ее с различными травмами доставили в больницу, - рассказали в ГИБДД г. Новосибирска. - Порня 2003 года рождения с рваной раной голени тоже госпитализировали.
Известно, что мужчина 1984 года рождения, который находился за рулем Mazda Demio, был пьян. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU