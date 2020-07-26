2020-07-26T21:39:47+03:00
Происшествия

В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие

Даух сибиряков госпитализировали
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
После аварии пострадавшим понадобилась помощь врачей.После аварии пострадавшим понадобилась помощь врачей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Поздно вечером в воскресенье, 26 июля, серьезная авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска: там в одиннадцатом часу вечера столкнулись хэтчбек Mazda Demio и седан Mercedes-Benz C-Klasse.

- От удара Mazda Demio выбросило на тротуар: машина проломила ограждения и сбила пещеходов, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Машина получила серьезные повреждения. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Машина получила серьезные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Всем пострадавшим врачи «Скорой помощи» оказали необходимую помощь:

- Девушка 2004 года рождения после столкновения была ьез сознания, ее с различными травмами доставили в больницу, - рассказали в ГИБДД г. Новосибирска. - Порня 2003 года рождения с рваной раной голени тоже госпитализировали.

Известно, что мужчина 1984 года рождения, который находился за рулем Mazda Demio, был пьян. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие
Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка
Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»
Студенты НГТУ устроили драку возле общежития: полиция ищет виновных
На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины
В Новосибирске автомеханик попал в ДТП на иномарке, угнанной из собственного сервиса
В Новосибирске мужчину унесло течением реки: спасатели его не нашли
В Новосибирске коронавирусом за сутки заразились 109 человек: 23 пациента находятся на ИВЛ
В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека: рассказываем, что о них известно
«Это кошмар»: сибирячке сожгли зону бикини во время лазерной эпиляции
В Новосибирске трамвай сбил пешехода: мужчина погиб
Погода в Новосибирске на 26 июля 2020 года: синоптики предупредили, когда начнется гроза
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Я видел смерть»: новосибирский тренер, переболевший коронавирусом, похудел на 10 килограммов
Лосей из зоопарка впервые выпустили на природу: только посмотрите на их реакцию
«Что они не поделили?»: водители двух иномарок подрались у больницы
«Чуть не раздробило палец»: рука сибирячки застряла в блендере
«Стоим несколько часов»: в новосибирский гипермаркет выстроилась огромная очередь
«Не надо лазать так высоко»: спасатели сняли с дерева 9-летнего мальчика
Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание
Стала известна судьба школьницы с рюкзаком, которую искали больше суток
Новосибирская школьница получила благодарность от главы СКР Александра Бастрыкина
«Ищем ее на дачах»: волонтеры рассказали о подробностях поисков пропавшей школьницы с рюкзаком
«Они привыкают к ее запаху»: орангутана Джулию познакомили с ее родителями
Еще 101 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 8,5 тысяч человек