В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие

26 Июль 2020 2020-07-26T21:39:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздно вечером в воскресенье, 26 июля, серьезная авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска: там в одиннадцатом часу вечера столкнулись хэтчбек Mazda Demio и седан Mercedes-Benz C-Klasse.

- От удара Mazda Demio выбросило на тротуар: машина проломила ограждения и сбила пещеходов, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Машина получила серьезные повреждения.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Всем пострадавшим врачи «Скорой помощи» оказали необходимую помощь:

- Девушка 2004 года рождения после столкновения была ьез сознания, ее с различными травмами доставили в больницу, - рассказали в ГИБДД г. Новосибирска. - Порня 2003 года рождения с рваной раной голени тоже госпитализировали.

Известно, что мужчина 1984 года рождения, который находился за рулем Mazda Demio, был пьян. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU