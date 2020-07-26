Студенты НГТУ устроили драку возле общежития: полиция ищет виновных
О том, что вечером в субботу, 25 июля, произошла драка студентов НГТУ у общежития №7, сообщил подписчик группы «Инцидент Новосибирск».
- Сначала 5 человек неславянской внешности подошли к трем парням, которые стояли у общежития, затем - еще. И толпой начали избивать трёх студентов, - сообщается в группе «Инцидент Новосибирск». - Потом то ли охранник, то ли кто-то ещё крикнул, что полицию вызовет. Они крикнули, мол, вызывай. Еще минуты две били и потом разбежались.
В полиции подтвердили: вызов к ним действительно поступил около семи вечера из общежития.
- Однако когда приехал наряд полиции, никого из участников на месте уже не было, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция провдит проверку и пытается отыскать нарушителей.
Студенты НГТУ подрались у общежития.
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ИСТОЧНИК KP.RU