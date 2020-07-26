На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины
Отдыхающие на одном из самых популярных пляжей на Бердском заливе - «Ремикс» - обнаружили тело мертвой женщины: ЧП произошло в пятницу, 24 июля.
- Очевидцы сразу же вызвали спасателей, - рассказывают в Бердском поисково-спасательном отряде. - Тело женщины было транспортировано к берегу и передано полиции.
Кем была погибшая женщина, пока трудно сказать.
- Ее личность еще установить не удалось, - продолжают в в Бердском поисково-спасательном отряде.
Спасатели напоминают: если кто-то на ваших глазах попал в беду, немедленно сообщайте о случившемся по телефону 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU