На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины

26 Июль 2020 2020-07-26T12:39:53+03:00

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Отдыхающие на одном из самых популярных пляжей на Бердском заливе - «Ремикс» - обнаружили тело мертвой женщины: ЧП произошло в пятницу, 24 июля.

- Очевидцы сразу же вызвали спасателей, - рассказывают в Бердском поисково-спасательном отряде. - Тело женщины было транспортировано к берегу и передано полиции.

Кем была погибшая женщина, пока трудно сказать.

- Ее личность еще установить не удалось, - продолжают в в Бердском поисково-спасательном отряде.

Спасатели напоминают: если кто-то на ваших глазах попал в беду, немедленно сообщайте о случившемся по телефону 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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ИСТОЧНИК KP.RU