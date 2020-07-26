В Новосибирске автомеханик попал в ДТП на иномарке, угнанной из собственного сервиса
25 июля за помошью к полицейским обратилась 64-летняя сибирячка: ночью с СТО угнали ее иномарку - «Фольцваген Туарег». Полицейским быстро удалось задержать виновника случившегося:
- Им оказался 29-летний работник СТО, который ранее был судим за кражу, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - На угнанном автомобиле он попал в ДТП на улице Кирзаводской.
Сейчас полиция проводит проверку по этому делу: угонщику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит штраф до 120 тысяч, принудительными работами на срок до пяти лет или вовсе лишение свободы на тот же срок.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU