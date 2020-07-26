В Новосибирске автомеханик попал в ДТП на иномарке, угнанной из собственного сервиса

26 Июль 2020 2020-07-26T12:07:54+03:00

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25 июля за помошью к полицейским обратилась 64-летняя сибирячка: ночью с СТО угнали ее иномарку - «Фольцваген Туарег». Полицейским быстро удалось задержать виновника случившегося:

- Им оказался 29-летний работник СТО, который ранее был судим за кражу, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - На угнанном автомобиле он попал в ДТП на улице Кирзаводской.

Сейчас полиция проводит проверку по этому делу: угонщику предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит штраф до 120 тысяч, принудительными работами на срок до пяти лет или вовсе лишение свободы на тот же срок.

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